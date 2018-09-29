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    «Байер» в Леверкузене уступил дортмундской «Боруссии»

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    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение в матче с дортмундской «Боруссией» в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги

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    Счет на 9-й минуте открыл защитник «Байера» Митчелл-Элия Вайзер. На 39-й минуте хозяева удвоили своё преимущество благодаря точному удару защитника Жонатана Та.

    Во втором тайме за «Боруссию» забили нападающие Якоб Ларсен на 65-й минуте, Марко Ройс на 69-й и Пако Алькасер, оформивший дубль на 85-й и 90+4 минутах.

    «Боруссия», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Байер» (6) занимает 12-е место.

    В следующем туре дортмундская команда на своём поле сыграет с «Аугсбургом» (6 октября), клуб из Леверкузена в гостях встретится с «Фрайбургом» (7 октября). 0

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