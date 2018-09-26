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    «Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ливерпуль Арсенал Ноттингем Форест Вест Хэм Сток Сити Брентфорд
    Лондонский «Челси» на выезде победил «Ливерпуль» (2:1) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

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    Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Наби Кейта выстрелил с левого края штрафной лондонцев, Вилли Кабальеро парировал мяч в центр своих владений, откуда Дэниел Старридж ударом в падении через себя отправил мяч в цель.

    На 79-й минуте «Челси» отыгрался. Эден Азар навесил со штрафного в центр на линию вратарской, откуда Росс Баркли пробил головой. Симон Миньоле парировал мяч перед собой, и первым на добивание поспел Эмерсон.

    На 85-й минуте Эден Азар разобрался с несколькими соперниками на правом фланге атаки, прорвался в штрафную «Ливерпуля» и мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

    В других матчах 3-го раунда Кубка лиги «Арсенал» победил «Брентфорд» (3:1), «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Маклсфилд Таун» (8:0), а «Ноттингем Форест» переиграл «Сток Сити» (3:2). 0

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