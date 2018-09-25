Тихонов рассказал о доверии со стороны руководства «Крыльяев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, чувствует ли доверие со стороны руководства клуба.

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Самарцы последние два матча чемпионата России проиграли с общим счетом 0:7.

«Надеюсь, в следующей встрече будем выглядеть гораздо лучше. Нам было тяжело против "Краснодара".

Из-за травм у нас вылетели два основных защитника. Рохель играл с листа. Надсон только четыре дня тренируется, до этого полтора месяца не выходил на поле.

Чувствую ли, что руководство клуба вам доверяет? Мы все все прекрасно понимаем. Вы сами знаете, что кто-то может быть тобой доволен, кто-то — нет. Такова специфика профессии тренера», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0