Игрок «Вердера» получил особый приз ФИФА за фэйр-плей

В марте текущего года Тай, игравший на правах аренды в «Венло», попросил неделю отпуска у голландского клуба, чтобы пожертвовать кровь для трансплантации стволовых клеток пациенту с лейкемией.
26-летний игрок прошёл медицинские тесты, показавшие полное совпадение ДНК с пациентом, после чего принял решение помочь тяжело больному человеку.
Тай пропустил встречу с ПСВ, во время которой болельщики отметили его благородство и посвятили ему баннеры.
Congratulations, Lennart Thy 👏— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of The FIFA Fair Play Award 2018 🏆#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/pW5ETt2Kmd
Фанаты сборной Перу удостоены приза лучшим болельщикам, вручаемого ФИФА, за яркую поддержку своей сборной на чемпионате мира–2018 в России.
В споре за это звание они опередили фанатов сборных Японии и Сенегала, а также болельщика чилийского клуба «Депортес Пуэрто-Монт» Себастьяна Карреру.
Японские и сенегальские болельщики вошли в тройку из-за того, что на ЧМ-2018 убирали за собой мусор с трибун после окончания матчей.
Каррера преодолел 3000 км ради того, чтобы попасть на матч любимой команды. Специально для него была открыта гостевая трибуна, на которой он был один.
🇵🇪🇵🇪🇵🇪— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Congratulations, Peru fans 🎉
Winners of the FIFA Fan Award 2018 🏆 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/HS0m6lcJzf