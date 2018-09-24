Игрок «Вердера» получил особый приз ФИФА за фэйр-плей

Нападающий «Вердера», выступающий на правах аренды за турецкий, получил особую награду ФИФА за фэйр-плей.

В марте текущего года Тай, игравший на правах аренды в «Венло», попросил неделю отпуска у голландского клуба, чтобы пожертвовать кровь для трансплантации стволовых клеток пациенту с лейкемией.

26-летний игрок прошёл медицинские тесты, показавшие полное совпадение ДНК с пациентом, после чего принял решение помочь тяжело больному человеку.

Тай пропустил встречу с ПСВ, во время которой болельщики отметили его благородство и посвятили ему баннеры.

Фанаты сборной Перу удостоены приза лучшим болельщикам, вручаемого ФИФА, за яркую поддержку своей сборной на чемпионате мира–2018 в России.

В споре за это звание они опередили фанатов сборных Японии и Сенегала, а также болельщика чилийского клуба «Депортес Пуэрто-Монт» Себастьяна Карреру.

Японские и сенегальские болельщики вошли в тройку из-за того, что на ЧМ-2018 убирали за собой мусор с трибун после окончания матчей.

Каррера преодолел 3000 км ради того, чтобы попасть на матч любимой команды. Специально для него была открыта гостевая трибуна, на которой он был один.

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