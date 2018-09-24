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    Игрок «Вердера» получил особый приз ФИФА за фэйр-плей

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    Нападающий «Вердера» Леннарт Тай, выступающий на правах аренды за турецкий «ББ Эрзурумспор», получил особую награду ФИФА за фэйр-плей.

    Леннарт Тай
    Леннарт Тай
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    В марте текущего года Тай, игравший на правах аренды в «Венло», попросил неделю отпуска у голландского клуба, чтобы пожертвовать кровь для трансплантации стволовых клеток пациенту с лейкемией.

    26-летний игрок прошёл медицинские тесты, показавшие полное совпадение ДНК с пациентом, после чего принял решение помочь тяжело больному человеку.

    Тай пропустил встречу с ПСВ, во время которой болельщики отметили его благородство и посвятили ему баннеры.

    Фанаты сборной Перу удостоены приза лучшим болельщикам, вручаемого ФИФА, за яркую поддержку своей сборной на чемпионате мира–2018 в России.

    В споре за это звание они опередили фанатов сборных Японии и Сенегала, а также болельщика чилийского клуба «Депортес Пуэрто-Монт» Себастьяна Карреру.

    Японские и сенегальские болельщики вошли в тройку из-за того, что на ЧМ-2018 убирали за собой мусор с трибун после окончания матчей.

    Каррера преодолел 3000 км ради того, чтобы попасть на матч любимой команды. Специально для него была открыта гостевая трибуна, на которой он был один.

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