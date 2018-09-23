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    «Наполи» одержал победу в Турине

    Серия A Футбол Италии Наполи Торино Календарь Серии А
    В рамках пятого тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде обыграл «Торино».

    Лоренцо Инсинье
    Лоренцо Инсинье
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    Неаполитанцы отпраздновали победу со счетом 3:1.

    Дублем в составе «Наполи» отличился Лоренцо Инсинье, еще один гол провел Симоне Верди. У хозяев с пенальти отличился Андреа Белотти.

    «Наполи» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино», у которого в активе 5 очков, располагается на 13-й позиции.

    Серия А. 5-й тур
    «Торино» — «Наполи» — 1:3 (0:2)
    Голы: Инсинье, 4 (0:1). Верди, 20 (0:2). Белотти, 51 — с пенальти (1:2). Инсинье, 59 (1:3)«Торино»: Сиригу, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна (Париджини, 77), Ринкон, Мейте (Сориано, 62), Базелли (Эдера, 87), Дзадза, Белотти, Беренгер«Наполи»: Оспина, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Луперто (Максимович, 74), Хамшик, Рог (Аллан, 60), Кальехон, Мертенс, Инсинье, Верди (Зелиньски, 54)Предупреждения: Кулибали, 23. Ринкон, 31. Рог, 37. Иццо, 43. Альбиоль, 52
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