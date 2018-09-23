«Наполи» одержал победу в Турине

В рамках пятого тура чемпионата Италиина выезде обыграл

Неаполитанцы отпраздновали победу со счетом 3:1.

Дублем в составе «Наполи» отличился Лоренцо Инсинье, еще один гол провел Симоне Верди. У хозяев с пенальти отличился Андреа Белотти.

«Наполи» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино», у которого в активе 5 очков, располагается на 13-й позиции.