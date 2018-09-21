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    Сборная Уругвая продлила контракт с главным тренером

    Сборная Уругвая
    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес продолжит занимать свой нынешний пост, сообщает уругвайская футбольная ассоциация (AUF).

    Оскар Табарес
    Оскар Табарес
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    Новое соглашение 71-летнего специалиста рассчитано до 2022 года.

    Отметим, что Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года. Под его руководством национальная команда выиграла Кубок Америки в 2011 году, а также приняла участие в трех чемпионатах мира подряд (2010, 2014, 2018).

    Теперь Табарес постарается вывести «селесте» на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

    В 2016 году у Табареса был диагностирован синдром Гийена — Барре, из-за чего он передвигается с помощью костылей. 0

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