Сборная Уругвая продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборнойпродолжит занимать свой нынешний пост, сообщает уругвайская футбольная ассоциация (AUF).

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Новое соглашение 71-летнего специалиста рассчитано до 2022 года.

Отметим, что Оскар работает в сборной Уругвая с 2006 года. Под его руководством национальная команда выиграла Кубок Америки в 2011 году, а также приняла участие в трех чемпионатах мира подряд (2010, 2014, 2018).

Теперь Табарес постарается вывести «селесте» на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

В 2016 году у Табареса был диагностирован синдром Гийена — Барре, из-за чего он передвигается с помощью костылей. 0