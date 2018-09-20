«Лион» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 1-го тура группы F Лиги чемпионовдома уступилсо счетом 1:2.

«Ткачи» забили первый гол на 26-й минуте, когда Набиль Фекир прошел по левому флангу, выполнил прострел на дальнюю штангу, где Фабиан Делф пропустил мяч на Максвелла Корне, а тот ударом с близкой дистанции расстрелял ворота.

За две минуты до перерыва французы отличились вновь. Фернандиньо потерял мяч в центре поля, после чего Фекир устремился в прорыв к чужой штрафной и нанес точный удар в угол ворот Эдерсона.

Отквитать один мяч гостям удалось на 67-й минуте. Лерой Сане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Бернарду Силву, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

Во втором туре «Лион» на своем поле примет «Шахтер», а «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом». 0