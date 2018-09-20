Федун: «Спартак» готов к штрафу после матча с «Рапидом»

Член совета директоров «Спартака»подчеркнул, что клуб готов к тому, что УЕФА может оштрафовать клуб за присутствие болельщиков команды на матче Лиги Европы с(0:2).

Согласно указанию УЕФА, болельщикам «Спартака» было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов красно-белых, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18.

«Думаю, что оштрафуют либо "Рапид", либо нас, если решение УЕФА было не пускать наших болельщиков. Хотя за проведение матча отвечают его организаторы», — цитирует ТАСС Федуна.

Организаторы матча в Вене свободно пропустили на игру с «Рапидом» болельщиков гостей, которые сосредоточились в одном из секторов, скандируя речевки в поддержку красно- белых.

В середине первого тайма болельщики «Спартака» зажгли фонарики на мобильных телефонах, после чего диктор попросил их переместиться в официальный сектор для гостей, закрытый распоряжением УЕФА. 0