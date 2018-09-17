Калиниченко открыт к предложениям после получения лицензии Pro

Бывший полузащитник «Спартака»рассказал о том, чем планирует заниматься в ближайшем будущем.

«С середины августа без работы. До этого семь месяцев был ассистентом Саши Призетко в Житомире, в "Полесье", вторая лига.

Разное было за этот период — и хорошее, и не очень. Но в целом полезный опыт. Все в копилочку.

Я и в "Металлисте" Призетко помогал. Сначала в дубле, а после отставки Севидова нас в первую команду перевели. Четыре матча в Премьер-лиге отработали. Ну а месяц назад я получил лицензию Pro.

Пока варианто нет. Можете написать — открыт для любых предложений…», — приводит слова Калиниченко «Спорт-Экспресс». 0