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    «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Тоттенхэма»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Ливерпуль Календарь АПЛ
    «Ливерпуль» в выездном матче пятого тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Тоттенхэмом» — 2:1.

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    «Красные» открыли счет на 39-й минуте, когда Жоржиньо Вейналдум после ошибки Михела Ворма головой переправил мяч в ворота.

    На 54-й минуте подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество. Садио Мане ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч рикошетом от Яна Вертонгена и штанги отскочил к Роберто Фирмино, который переправил сферу в цель.

    «Шпоры» сократили отставание незадолго до финального свистка. После подачи с углового мяч отскочил к Эрику Ламеле, который ударом низом отправил мяч в дальний угол.

    «Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу (15 очков). «Тоттенхэм» идет пятым (9 очков).

    Чемпионат Англии. 5-й тур
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 39 Вейналдум, 0:2 — 54 Фирмино, 1:2 — 90+3 Ламела«Тоттенхэм»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 83), Лукас Моура, Уинкс (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Ламела, 60), Кейн«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 90), ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Кейта (Старридж, 83), Мане, Салах, Фирмино (Хендерсон, 74)
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