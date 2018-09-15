«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Тоттенхэма»

в выездном матче пятого тура английской Премьер-лиги одержал победу над— 2:1.

«Красные» открыли счет на 39-й минуте, когда Жоржиньо Вейналдум после ошибки Михела Ворма головой переправил мяч в ворота.

На 54-й минуте подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество. Садио Мане ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч рикошетом от Яна Вертонгена и штанги отскочил к Роберто Фирмино, который переправил сферу в цель.

«Шпоры» сократили отставание незадолго до финального свистка. После подачи с углового мяч отскочил к Эрику Ламеле, который ударом низом отправил мяч в дальний угол.

«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу (15 очков). «Тоттенхэм» идет пятым (9 очков).