«Ливерпуль» в гостях выиграл у «Тоттенхэма»

Футболисты «Ливерпуля»
skysports.com
«Красные» открыли счет на 39-й минуте, когда Жоржиньо Вейналдум после ошибки Михела Ворма головой переправил мяч в ворота.
На 54-й минуте подопечные Юргена Клоппа удвоили свое преимущество. Садио Мане ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч рикошетом от Яна Вертонгена и штанги отскочил к Роберто Фирмино, который переправил сферу в цель.
«Шпоры» сократили отставание незадолго до финального свистка. После подачи с углового мяч отскочил к Эрику Ламеле, который ударом низом отправил мяч в дальний угол.
«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу (15 очков). «Тоттенхэм» идет пятым (9 очков).
Чемпионат Англии. 5-й тур
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 39 Вейналдум, 0:2 — 54 Фирмино, 1:2 — 90+3 Ламела«Тоттенхэм»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 83), Лукас Моура, Уинкс (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Ламела, 60), Кейн«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 90), ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Кейта (Старридж, 83), Мане, Салах, Фирмино (Хендерсон, 74)