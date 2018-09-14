Заболотный заявил об отличном взаимопонимании с Дзюбой

Нападающий «Зенита»рассказал о возвращении из сборной и продолжении сезона.

«Отличное настроение, все хорошо. Тренируюсь, готовлюсь к матчу. С Артемом Дзюбой у нас отличное взаимопонимание. Мы выполняем задачу тренера.

По сравнению с прошлым сезоном более-менее адаптировался. Тренер меня понимает, я понимаю его требования. Все хорошо.

Думаю, сложнее адаптироваться, приезжая из клуба в сборную. Все-таки больше времени мы работаем именно с клубом, так что возвращаться из сборной всегда проще. Все знакомо, наиграно на сборах, требования понятны», — приводит слова Заболотного официальный сайт «Зенита». 0