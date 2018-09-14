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    Заболотный заявил об отличном взаимопонимании с Дзюбой

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    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о возвращении из сборной и продолжении сезона.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный
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    «Отличное настроение, все хорошо. Тренируюсь, готовлюсь к матчу. С Артемом Дзюбой у нас отличное взаимопонимание. Мы выполняем задачу тренера.

    По сравнению с прошлым сезоном более-менее адаптировался. Тренер меня понимает, я понимаю его требования. Все хорошо.

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    • Думаю, сложнее адаптироваться, приезжая из клуба в сборную. Все-таки больше времени мы работаем именно с клубом, так что возвращаться из сборной всегда проще. Все знакомо, наиграно на сборах, требования понятны», — приводит слова Заболотного официальный сайт «Зенита». 0

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