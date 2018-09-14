Семак рассчитывает на Дзюбу, Шатова и Маркизио в матче с «Оренбургом»

Главный «Зенита»рассказал о матче против «Оренбурга», а также оценил готовностьвыйти на поле.

«Все вернулись из сборных. Вчера во второй половине дня прилетел Паредес. Что касается Артема Дзюбы, надеюсь, он сможет сыграть. Впереди два дня, он тренируется. Решение будем принимать непосредственно перед матчем, Надеюсь, он сможет принять в нем участие.

Шатов тренируется в общей группе. Конечно, мы на него рассчитываем. Это очень хороший футболист, железный игрок обоймы, который нужен нам здоровым. Приблизительно понимаем, что нужно сделать для того, чтобы он меньше пропускал.

Сейчас Шатов готов сыграть, и это самое важное. До начала сезона он понимал, какие надежды и требования мы с ним связываем. Когда он выйдет на нужный уровень подготовки, микротравмы не будут ему мешать.

Думаю, что возьмем Маркизио на игру. Завтра мы должны определиться с теми, кто отправится на матч. Если ничего не изменится, то он полетит вместе с нами.

Выступление "Оренбурга" впечатлило многих. После первого короткого этапа российской Премьер-лиги они забрались достаточно высоко не только с точки зрения очков, а еще и с точки зрения игры на домашнем поле. Сложный соперник, который обороняется хорошо и числом, и умением. Пытается выжимать максимум из тех ресурсов, которыми располагает, и делает это очень хорошо.

Быстрые атаки, стандартные положения — набор, который у них есть, "Оренбург" прекрасно использует. У них подобрался коллектив опытных футболистов, которые знают, как играть и понимают требования тренера. Интересная команда, против которой придется тяжело», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0