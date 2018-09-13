ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖуниньоНазад в 90-е. 15 лучших голов английской Премьер-лиги
  • 16:33
    • Защитник «Ганновера может получить российское гражданство
  • 13:36
    • Бердыев назвал сроки восстановления Кудряшова
  • 13:19
    • Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия в Кубке Дэвиса
  • 11:31
    • Билялетдинов продлил контракт с «Тракаем»
  • 11:25
    • Российские гимнастки выиграли ЧМ в командном первенстве
    Все новости спорта

    Защитник «Ганновера может получить российское гражданство

    РФС Сборная России Футбол России Ганновер 96 Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
    Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон может получить российское гражданство, утверждает Bild.

    Вальдемар Антон
    Вальдемар Антон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации издания, РФС заинтересован в том, чтобы заиграть 22-летнего футболиста за сборную России.

    Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов провел беседу с футболистом перед чемпионатом мира, чтобы убедить его играть за Россию.

    Антон родился в Узбекистане и владеет русским языком. Он пока не вызывался в основную сборную Германии, а за молодежную сборную провел восемь матчей.

    Вальдемар играет за основную команду «Ганновера» четвертый сезон, первые два матча нового сезона провел с капитанской повязкой. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 02/09/2018 в 10:54
    •
  • Прогноз
  • «Уэска» — «Райо Вальекано»
  • 2.25
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Одержит ли СКА свою первую сухую победу в сезоне?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеист «Амура» Хоккей КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Торпедо» уступило «Салавату»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября Вчера в 23:180
  • 08:11
    • «Рубин» получил премию «Лига FairPlay»
  • 13:09
    • «Севилья» определилась с капитаном на новый сезон
  • 13:00
    • «Севилья» намерена выкупить Андре Силву
    Испания справилась с двумя полуфиналистами ЧМ-2018 Футбол Испания забывает о ЧМ-2018, Хорватия не может о нем забытьРеакция прессы на матч Испания — Хорватия Вчера в 16:270
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Волейбольный ЧМ и матч ЦСКА в КХЛ
  • 4.29
    •
  • 12:53
    • Стадион в Монако переименован в честь Дешама
  • 12:32
    • «Локомотив» завершил предпроектную работу по возведению крыши на стадионе
  • 12:13
    • Вратарь «Далласа» Худобин представил шлем на новый сезон
    Андреа Альелли Футбол Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубокНовый турнир должен появиться через три года Вчера в 15:580
  • 12:01
    • «Наполи» назвал цену на Инсинье
  • 11:40
    • «МЮ» пытался подписать игрока «Атлетико» за 80 млн евро
  • 23:43
    • Испания готова побороться за проведение Евро-2028 или ЧМ-2030
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие