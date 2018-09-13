Защитник «Ганновера»может получить российское гражданство, утверждает Bild.

По информации издания, РФС заинтересован в том, чтобы заиграть 22-летнего футболиста за сборную России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов провел беседу с футболистом перед чемпионатом мира, чтобы убедить его играть за Россию.

Антон родился в Узбекистане и владеет русским языком. Он пока не вызывался в основную сборную Германии, а за молодежную сборную провел восемь матчей.

Вальдемар играет за основную команду «Ганновера» четвертый сезон, первые два матча нового сезона провел с капитанской повязкой. 0