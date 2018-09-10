ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Португалия справилась с Италией без РоналдуДаже без Роналду Португалия превосходит в качестве Италию
  • 23:41
    • Сборная Испании отгрузила шесть безответных мячей Хорватии
  • 22:11
    • Московское «Динамо» на выезде уступило рижскому
  • 21:55
    • ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Локомотива»
  • 21:47
    • Дина Аверина выиграла второе золото ЧМ в Софии
  • 21:06
    • Молодежная сборная России проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019
    Все новости спорта

    Сборная Испании отгрузила шесть безответных мячей Хорватии

    Лига наций Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании
    Сборная Испании одержала крупную победу над командой Хорватии (6:0) в матче Лиги наций УЕФА.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Карвахаль прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, где Сауль здорово выпрыгнул и головой с отскоком от газона вколотил мяч в правый угол.

    На 33-й минуте Марко Асенсио прошёл ближе к воротам по центру и выполнил отличный удар в правый верхний угол.

    А две минуты спустя Асенсио получил мяч на правом фланге, сместился ближе к центру и пробил почти от угла штрафной в ближнюю девятку. Мяч попал в перекладину, срикошетил в спину голкипер Ловре Калинича и от неё залетел в сетку.

    На 49-й минуте Родриго получил проникающую передачу в штрафную от Асенсио, оторвался от защитника и пробил точно между ног Калиничу.

    На 57-й минуте угловой заработали испанцы, Асенсио навесил в центр штрафной, где абсолютно один остался Серхио Рамос, головой замкнувший передачу.

    А на 70-й минуте. Иско в центре штрафной получил передачу от Асенсио, обработал мяч и с правой ноги пробил в дальний верхний угол. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый стиль Испании спустил Англию с небес на землю
  • Вчера в 18:09
    •
  • Прогноз
  • Панама — Венесуэла
  • 1.62
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как сыграть на удивлении
  • Колумбия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Что принесет встреча принципиальных соперников?
  • США — Мексика. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Покусают ли бешеные сальвадорцы Неймара?
  • Бразилия — Сальвадор. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатовКрупная победа россиян над сборной Чехии — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:370
  • 16:29
    • Терри не устраивает финансовая сторона контракта со «Спартаком»
  • 14:56
    • «Анжи» интересен воспитанник «Пари Сен-Жермен»
  • 14:45
    • СМИ: «Милан» зимой усилится игроком «Зенита»
    Испания выиграла в дебютном матче Луиса Энрике Футбол Новый стиль Испании спустил Англию с небес на землюРеакция прессы на матч Англия — Испания Вчера в 18:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Исландии нечего делать в элите
  • 3.63
    •
  • 22:27
    • «Слован» в Братиславе обыграл «Северсталь»
  • 21:36
    • Узбекистан проиграл Ирану в товарищеском матче
  • 19:19
    • «Трактор» в овертайме уступил «Магнитке»
    СКА Хоккей КХЛ. «Авангард» обыграл «Нефтехимик», СКА справился с «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 сентября Вчера в 22:430
  • 14:27
    • УЕФА создаст новый клубный турнир
  • 14:15
    • Лидер «Реала» получит условный тюремный срок
  • 13:31
    • Каррера не откажется от возможности возглавить «Аталанту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие