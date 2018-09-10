Сборная Испании отгрузила шесть безответных мячей Хорватии

одержала крупную победу над(6:0) в матче Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Карвахаль прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, где Сауль здорово выпрыгнул и головой с отскоком от газона вколотил мяч в правый угол.

На 33-й минуте Марко Асенсио прошёл ближе к воротам по центру и выполнил отличный удар в правый верхний угол.

А две минуты спустя Асенсио получил мяч на правом фланге, сместился ближе к центру и пробил почти от угла штрафной в ближнюю девятку. Мяч попал в перекладину, срикошетил в спину голкипер Ловре Калинича и от неё залетел в сетку.

На 49-й минуте Родриго получил проникающую передачу в штрафную от Асенсио, оторвался от защитника и пробил точно между ног Калиничу.

На 57-й минуте угловой заработали испанцы, Асенсио навесил в центр штрафной, где абсолютно один остался Серхио Рамос, головой замкнувший передачу.

А на 70-й минуте. Иско в центре штрафной получил передачу от Асенсио, обработал мяч и с правой ноги пробил в дальний верхний угол. 0