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    Карвахаль извинился перед Шоу за нанесенную травму

    Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании
    Защитник сборной Испании Дани Карвахаль извинился перед игроком сборной Англии Люком Шоу за травму, которую нанес ему в матче первого тура Лиги наций, сообщает Marca.

    Дани Карвахаль
    Дани Карвахаль
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    Напомним, Шоу упал на газон после столкновения с Карвахалем. Игрок «Манчестер Юнайтед» несколько минут пролежал неподвижно, затем его унесли на носилках, зафиксировав голову и надев кислородную маску.

  • Шоу получил травму в матче против сборной Испании
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    • Первоначально Карвахаль хотел извиниться сразу после завершения игры, для чего зашел в раздевалку сборной Англии. Однако на тот момент Шоу уже отправили в больницу. Тогда Карвахаль попросил номер телефона Люка у Давида Де Хеа и отправил защитнику сообщение с извинениями и словами поддержки. Шоу ответил, что не считает действия испанца умышленными. 0

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