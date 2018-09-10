Карвахаль извинился перед Шоу за нанесенную травму

Защитник сборнойизвинился перед игроком сборнойза травму, которую нанес ему в матче первого тура Лиги наций, сообщает Marca.

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Напомним, Шоу упал на газон после столкновения с Карвахалем. Игрок «Манчестер Юнайтед» несколько минут пролежал неподвижно, затем его унесли на носилках, зафиксировав голову и надев кислородную маску.

Первоначально Карвахаль хотел извиниться сразу после завершения игры, для чего зашел в раздевалку сборной Англии. Однако на тот момент Шоу уже отправили в больницу. Тогда Карвахаль попросил номер телефона Люка у Давида Де Хеа и отправил защитнику сообщение с извинениями и словами поддержки. Шоу ответил, что не считает действия испанца умышленными. 0