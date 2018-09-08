«Барселона» проведет воспитательную беседу с Пике по поводу поведения

намерена провести беседу с защитникомпо поводу его поступков, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцы недовольны, что имя футболиста постоянно фигурирует в новостях, не связанных с его игрой на поле.

По информации издания, в недавнем прошлом футболист совершил ряд поступков, которые вызвали в «Барселоне» опасения за имидж клуба и привели к необходимости беседы. Например, в клубе остались недовольны, когда Пике опубликовал в соцсетях мнение о том, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн решил остаться в мадридской команде.

Истории с вождением электровелосипеда без шлема и автомобиля — с недействительным удостоверением также входят в число не понравившихся руководству клуба. Наконец, в «Барселоне» недовольны тесным и публичным общением Пике с бывшим нападающим клуба Неймаром, чей уход в ПСЖ разочаровал руководство сине-гранатовых.

В «Барселоне» считают, что действия Пике отрицательно сказываются на имидже клуба. 0