ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Салават Юлаев»КХЛ. ЦСКА победил в Магнитогорске, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев»
  • 23:00
    • «Манчестер Сити» нацелился на Рабьо
  • 21:59
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 21:47
    • «Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв «Северсталь»
  • 21:16
    • Луческу: Мы изучили сборную России и нацелены на победу
  • 20:44
    • Германия и Франция назвали составы на матч Лиги наций
    Все новости спорта

    Маклиш: Мы должны брать пример со сборной России

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Лига наций
    Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш перед товарищеским матчем с Бельгией рассказал, как опыт России может помочь его команде в Лиге наций.

    Алекс Маклиш
    Алекс Маклиш
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Шотландии выступает в группе 1 Лиги С вместе с национальными командами Албании и Израиля.

    «Сборная России провела несколько тяжёлых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог.

    Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.

    Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России», — приводит слова Маклиша BBC.

    Матч Шотландия — Бельгия состоится 7 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
  • 01:46
    •
  • Прогноз
  • Турция — Россия
  • 1.85
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли сборная России первую проверку после ЧМ-2018?
  • Турция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Румыния сохранит победную серию в матче против Черногории
  • Румыния — Черногория. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Литва не справится с сербскими звездами
  • Литва — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис US Open. Джокович обыграл Миллмана, Киз расправилась с Суарес-НаварроОбзор десятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 08:200
  • 18:21
    • «Крылья Советов» подписали французского полузащитника
  • 14:58
    • IBU может не рассмотреть восстановление прав Союза биатлонистов России
  • 14:27
    • Матч сборных Японии и Чили отменен
    Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес Футбол Топ-5 летних приобретений РПЛПять игроков, которые делают российский чемпионат сильнее 01:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?
  • 4.84
    •
  • 23:15
    • Маклиш: Мы должны брать пример со сборной России
  • 22:43
    • Трусова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при
  • 22:21
    • «Сибирь» уступила «Динамо», потерпев третье поражение
    Роналдо Футбол Дебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футболаТоп-15 самых ярких хет-триков в истории футбола Вчера в 18:550
  • 11:46
    • Аленичев пожелал «Спартаку» побед, но не в матчах с «Енисеем»
  • 21:34
    • Манчини: Лига наций поможет представить молодых игроков на международной арене
  • 20:56
    • Армения одолела Лихтенштейн в Лиге Наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие