Маклиш: Мы должны брать пример со сборной России

Главный тренер сборной Шотландииперед товарищеским матчем срассказал, как опыт России может помочь его команде в Лиге наций.

Сборная Шотландии выступает в группе 1 Лиги С вместе с национальными командами Албании и Израиля.

«Сборная России провела несколько тяжёлых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог.

Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.

Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России», — приводит слова Маклиша BBC.

Матч Шотландия — Бельгия состоится 7 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. 0