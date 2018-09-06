Маклиш: Мы должны брать пример со сборной России

Алекс Маклиш
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Сборная Шотландии выступает в группе 1 Лиги С вместе с национальными командами Албании и Израиля.
«Сборная России провела несколько тяжёлых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог.
Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.
Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России», — приводит слова Маклиша BBC.
Матч Шотландия — Бельгия состоится 7 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. 0