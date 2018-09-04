«Спартаку» интересен экс-защитник «Дженоа»

Бывший защитникможет продолжить карьеру в, передает basquetcaliente.com.

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По данным источника, агент игрока Оскар Бентанкур ведет переговоры с красно-белыми.

Срок потенциального соглашения между 26-летним игроком, который находится в статусе свободного агента, и «Спартаком», а также финансовые условия личного контракта не называются.

В прошлом сезоне Полента принял участие в 21 матче во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, а также получив 8 желтых и 1 красную карточку.

«Спартак» находится в поисках нового защитника после травмы Самюэля Жиго, который может пропустить порядка шести месяцев. 0