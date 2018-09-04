«Реал» попытается купить Гризманна

заинтересован в приобретении нападающего, передает Goal.com.

По данным издания, «королевский клуб» готов предложить за 27-летнего француза 200 миллионов евро.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает Гризманна в качестве замены форварду Криштиану Роналду, этим летом перешедшему в «Ювентус». Сам француз ранее заявлял, что не планирует уходить из «Атлетико».

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне француз провел 4 матча за «Атлетико», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 0