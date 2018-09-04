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    «Реал» попытается купить Гризманна

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    «Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Goal.com.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    По данным издания, «королевский клуб» готов предложить за 27-летнего француза 200 миллионов евро.

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает Гризманна в качестве замены форварду Криштиану Роналду, этим летом перешедшему в «Ювентус». Сам француз ранее заявлял, что не планирует уходить из «Атлетико».

    Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне француз провел 4 матча за «Атлетико», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 0

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