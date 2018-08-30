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    Сульшер: У «Мольде» есть шанс пройти «Зенит» в Лиге Европы

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Главный тренер норвежского «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с российским «Зенитом».

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
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    Напомним, что в первой встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге 23 августа, «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде» со счётом 3:1.

    «У "Мольде" есть шанс пройти "Зенит". Если к 80-й мы будем вести со счётом 1:0, у нас будут неплохие шансы, поскольку соперник может занервничать, как это случилось в первом матче в Санкт-Петербурге», — приводит слова Сульшера VG.

    Ответную встречу команды проведут в Норвегии на стадионе «Акер» 30 августа. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. 0

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