Сульшер: У «Мольде» есть шанс пройти «Зенит» в Лиге Европы

Главный тренер норвежского «Мольде»поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с российским

Напомним, что в первой встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге 23 августа, «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде» со счётом 3:1.

«У "Мольде" есть шанс пройти "Зенит". Если к 80-й мы будем вести со счётом 1:0, у нас будут неплохие шансы, поскольку соперник может занервничать, как это случилось в первом матче в Санкт-Петербурге», — приводит слова Сульшера VG.

Ответную встречу команды проведут в Норвегии на стадионе «Акер» 30 августа. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. 0