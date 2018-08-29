«Црвена Звезда» выбила «Зальцбург» из Лиги чемпионов

Фрагмент матча
twitter.com/RedBullSalzburg
Счет в матче на 45-й минуте открыли хозяева — отличился Мунас Даббур. А на 48-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.
Сербы отквитали один мяч на 65-й минуте — гол забил Эль-Фарду Бен Набуан. А минуту спустя Милош Дегенек сравнял счет.
Первый матч в Сербии закончился со счетом 0:0 и по сумме двух матчей, за счет голов на выезде «Црвена Звезда» впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
«Зальцбург» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Лига чемпионов . 4-й отборочный раунд. Ответный матч
«Зальцбург» — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (1:0)
Голы: Даббур, 45 (1:0). Даббур, 48 — с пенальти (2:0). Бен Набуан, 65 (2:1). Бен Набуан, 66 (2:2)«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Самассеку, Шлагер (Превляк, 83), Вольф, Айдара, Даббур, Дака (Ябо, 69)«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Савич, Стойкович, Дегенек, Крстичич, Симич (Йованчич, 37), Йовичич, Бен Набуан, Радоньич (Гобелич, 82), Милич (Павков, 49)Предупреждения: Крстичич, 63. Понграчич, 63. Стойкович, 75. Шлагер, 81. Павков, 89. Даббур, 90+4