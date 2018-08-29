«Црвена Звезда» выбила «Зальцбург» из Лиги чемпионов

Австрийскийна своем поле сыграл вничью с сербской(2:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Счет в матче на 45-й минуте открыли хозяева — отличился Мунас Даббур. А на 48-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

Сербы отквитали один мяч на 65-й минуте — гол забил Эль-Фарду Бен Набуан. А минуту спустя Милош Дегенек сравнял счет.

Первый матч в Сербии закончился со счетом 0:0 и по сумме двух матчей, за счет голов на выезде «Црвена Звезда» впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

«Зальцбург» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.