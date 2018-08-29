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    «Црвена Звезда» выбила «Зальцбург» из Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов
    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своем поле сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» (2:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 45-й минуте открыли хозяева — отличился Мунас Даббур. А на 48-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти.

    Сербы отквитали один мяч на 65-й минуте — гол забил Эль-Фарду Бен Набуан. А минуту спустя Милош Дегенек сравнял счет.

    Первый матч в Сербии закончился со счетом 0:0 и по сумме двух матчей, за счет голов на выезде «Црвена Звезда» впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Зальцбург» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов . 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Зальцбург» — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (1:0)
    Голы: Даббур, 45 (1:0). Даббур, 48 — с пенальти (2:0). Бен Набуан, 65 (2:1). Бен Набуан, 66 (2:2)«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Самассеку, Шлагер (Превляк, 83), Вольф, Айдара, Даббур, Дака (Ябо, 69)«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Савич, Стойкович, Дегенек, Крстичич, Симич (Йованчич, 37), Йовичич, Бен Набуан, Радоньич (Гобелич, 82), Милич (Павков, 49)Предупреждения: Крстичич, 63. Понграчич, 63. Стойкович, 75. Шлагер, 81. Павков, 89. Даббур, 90+4
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