«Тоттенхэм» на выезде разгромил «МЮ»

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:0) в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/SpursOfficial 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Триппьер исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Гарри Кейн выиграл борьбу у Фила Джонса и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Спустя две минуты «шпоры» удвоили преимущество.Эриксен совершенно свободный получил пас на правом фланге атаки, отпасовал низом в центр чужой штрафной, где Лукас Моура ударом в касание отправил мяч низом в дальний угол ворот Де Хеа.

А на 84-й минуте Лукас Моура точным ударом в левый угол ворот Давида Де Хеа сделал счет крупным.

«Тоттенхэм» набрал девять очков и вышел на втором место в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» с тремя баллами располагается на 13-м месте. 0