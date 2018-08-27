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    «Тоттенхэм» на выезде разгромил «МЮ»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги.

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    Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Триппьер исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Гарри Кейн выиграл борьбу у Фила Джонса и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

    Спустя две минуты «шпоры» удвоили преимущество.Эриксен совершенно свободный получил пас на правом фланге атаки, отпасовал низом в центр чужой штрафной, где Лукас Моура ударом в касание отправил мяч низом в дальний угол ворот Де Хеа.

    А на 84-й минуте Лукас Моура точным ударом в левый угол ворот Давида Де Хеа сделал счет крупным.

    «Тоттенхэм» набрал девять очков и вышел на втором место в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» с тремя баллами располагается на 13-м месте. 0

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