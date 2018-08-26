На Промеса претендуют три клуба

«Монако», «Севилья» и «Бенфика» претендуют на полузащитника «Спартака», информирует ELF Voetbal.

По информации издания, матч с московским «Динамо» (2:1), в котором Промес забил первый гол, может стать последним для голландца за «красно-белых».

Заинтересованным клубам нужно уладить все детали возмодного трансфера до 31 августа, когда закроется трансферное окно.

Ранее «Милан» пытался приобрести Промеса, однако «Спартак» запросил за хавбека 30 миллионов евро, после чего «россонери» вышли из переговоров.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». Контракт голландца с московским клубом рассчитан до конца июня 2021 года. 0