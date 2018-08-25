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    «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА

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    Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью со столичными ЦСКА (1:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. «Армейцы» справились с навесом с углового. Устинов подобрал мяч и вновь навесил в штрафную, Чико поборолся и сделал скидку на Дмитрия Полоза, который выскочил один на один и пробил мимо Акинфеева.

    В первом тайме травму у ЦСКА получил Яка Бийол, он смог покинуть поле только при помощи носилок. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

    А на 67-й минуте счет сравнялся. Бистрович из центрального круга сделал длинную передачу вперёд, Федор Чалов рванул в свободную зону, оказался один на один и пробил между ног Ивану Коновалову.

    После этого матча «Рубин» на 5-м месте, а ЦСКА на 6-м — у команд по 6 очков.

    РПЛ. 5-й тур
    «Рубин» (Казань) — «ЦСКА» (Москва) — 1:1 (1:0)
    Голы: Полоз, 10 (1:0). Чалов, 67 (1:1)«Рубин» (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 83), И.Коновалов, Азмун, Полоз (Бухаров, 73)ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Влашич, Бийол (Бистрович, 34), Ахметов (Гордюшенко, 77), Жамалетдинов (Чалов, 62), ЭрнандесПредупреждения: Бекао, 41. Азмун, 71. Ефремов, 74. Бистрович, 86
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