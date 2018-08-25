«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА

Казанскийна своем поле сыграл вничью со столичными(1:1) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. «Армейцы» справились с навесом с углового. Устинов подобрал мяч и вновь навесил в штрафную, Чико поборолся и сделал скидку на Дмитрия Полоза, который выскочил один на один и пробил мимо Акинфеева.

В первом тайме травму у ЦСКА получил Яка Бийол, он смог покинуть поле только при помощи носилок. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

А на 67-й минуте счет сравнялся. Бистрович из центрального круга сделал длинную передачу вперёд, Федор Чалов рванул в свободную зону, оказался один на один и пробил между ног Ивану Коновалову.

После этого матча «Рубин» на 5-м месте, а ЦСКА на 6-м — у команд по 6 очков.