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    Павлюченкова успешно стартовала на крупном турнире в Дубае

    Теннис Прогнозы на теннис Анастасия Павлюченкова Мария Боузкова Анастасия Потапова WTA
    Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет 3,2 миллиона долларов.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В стартовом матче Павлюченкова одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 6:4, 6:3.

    Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

    Анастасия за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча Виктория Томова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия).

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    • Еще в одном матче первого круга Анастасия Потапова выиграла у китаянки Линь Чжу — 4:6, 6:2, 6:4. Во втором раунде россиянка встретится либо с Дарьей Касаткиной, либо с итальянкой Лючией Бронцетти.

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