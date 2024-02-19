Павлюченкова успешно стартовала на крупном турнире в Дубае

Россиянкавышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет 3,2 миллиона долларов.

В стартовом матче Павлюченкова одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.

Анастасия за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча Виктория Томова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия).

Еще в одном матче первого круга Анастасия Потапова выиграла у китаянки Линь Чжу — 4:6, 6:2, 6:4. Во втором раунде россиянка встретится либо с Дарьей Касаткиной, либо с итальянкой Лючией Бронцетти.