Павлюченкова успешно стартовала на крупном турнире в Дубае

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
В стартовом матче Павлюченкова одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 6:4, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
Анастасия за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча Виктория Томова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия).
Еще в одном матче первого круга Анастасия Потапова выиграла у китаянки Линь Чжу — 4:6, 6:2, 6:4. Во втором раунде россиянка встретится либо с Дарьей Касаткиной, либо с итальянкой Лючией Бронцетти.