Футболисты Примеры выступили против матчей в Северной Америке

Заявление последовало сразу после собрания всех капитанов команд, выступающих в элитном испанском дивизионе.
«Футболисты возмущены и очень удивлены. Они единогласно выступили против, так как не хотят играть за границей.
Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.
Что касается возможной забастовки, то у меня есть информация, что определенные клубы выступают за нее, а другие против этого. Я же представляю игроков, поэтому выступаю от их имени», — приводит слова Агансо ESPN.
16 августа Примера объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке. 0