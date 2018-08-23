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    Футболисты Примеры выступили против матчей в Северной Америке

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    Президент испанского профсоюза футболистов Давид Агансо выступил с заявлением от имени организации по поводу проведения матчей Примеры в Северной Америке.

    Жерар Пике и Серхио Рамос
    Жерар Пике и Серхио Рамос
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    Заявление последовало сразу после собрания всех капитанов команд, выступающих в элитном испанском дивизионе.

    «Футболисты возмущены и очень удивлены. Они единогласно выступили против, так как не хотят играть за границей.

    Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.

    Что касается возможной забастовки, то у меня есть информация, что определенные клубы выступают за нее, а другие против этого. Я же представляю игроков, поэтому выступаю от их имени», — приводит слова Агансо ESPN.

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