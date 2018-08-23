Футболисты Примеры выступили против матчей в Северной Америке

Президент испанского профсоюза футболистоввыступил с заявлением от имени организации по поводу проведения матчей Примеры в Северной Америке.

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Заявление последовало сразу после собрания всех капитанов команд, выступающих в элитном испанском дивизионе.

«Футболисты возмущены и очень удивлены. Они единогласно выступили против, так как не хотят играть за границей.

Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.

Что касается возможной забастовки, то у меня есть информация, что определенные клубы выступают за нее, а другие против этого. Я же представляю игроков, поэтому выступаю от их имени», — приводит слова Агансо ESPN.

16 августа Примера объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке. 0