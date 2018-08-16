Начиная с нового сезона и на протяжении ближайших 15 лет некоторые матчи чемпионата Испании будут проходить в США и Канаде.

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Как сообщает Mundo Deportivo, испанская Ла Лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в результате которого быд создана организация LaLiga North America, представляющая интересы Примеры в Северной Америке.

В частности, в соглашении есть пункт, согласно которому уже в следующем сезоне «Реал» или «Барселона» могут провести один из матчей чемпионата в США.

«Это революционное соглашение, несомненно, придаст фундаментальный импульс популярности этого прекрасного вида спорта в США и ​​Канаде», — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Напомним, новый чемпионат Испании стартует 17 августа матчем «Жирона» — «Вальядолид». 0