Матчи чемпионата Испании будут проходить в США и Канаде

Каземиро и Лео Месси
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Как сообщает Mundo Deportivo, испанская Ла Лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в результате которого быд создана организация LaLiga North America, представляющая интересы Примеры в Северной Америке.
В частности, в соглашении есть пункт, согласно которому уже в следующем сезоне «Реал» или «Барселона» могут провести один из матчей чемпионата в США.
«Это революционное соглашение, несомненно, придаст фундаментальный импульс популярности этого прекрасного вида спорта в США и Канаде», — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Напомним, новый чемпионат Испании стартует 17 августа матчем «Жирона» — «Вальядолид». 0