ПСВ одержал волевую победу над БАТЭ

Борисовскийпотерпел домашнее поражение от(2:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фрагмент матча uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче открыли хозяева — уже на 9-й минуте ворота голландцев поразил финский хавбек Яссе Туоминен.

Отыгрался ПСВ на 35-й минуте — в ворота БАТЭ был назначен пенальти, который реализовал уругвайский полузащитник Гастон Перейро. А на 61-й минуте мексиканский нападающий Ирвин Лосано выел гостей вперед.

На 88-й минуте белорусам, казалось, удалось уйти от поражения — Александр Глеб сравнял счет.

Но всего минуту спустя голландц Дониелл Мален, вышедший на замену парой минут ранее, забил победный для ПСВ мяч.

Ответная встреча пройдет в Эйндховене 29 августа.