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    ПСВ одержал волевую победу над БАТЭ

    Лига чемпионов БАТЭ ПСВ Календарь Лиги чемпионов
    Борисовский БАТЭ потерпел домашнее поражение от «ПСВ Эйндховен» (2:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Счет в матче открыли хозяева — уже на 9-й минуте ворота голландцев поразил финский хавбек Яссе Туоминен.

    Отыгрался ПСВ на 35-й минуте — в ворота БАТЭ был назначен пенальти, который реализовал уругвайский полузащитник Гастон Перейро. А на 61-й минуте мексиканский нападающий Ирвин Лосано выел гостей вперед.

    На 88-й минуте белорусам, казалось, удалось уйти от поражения — Александр Глеб сравнял счет.

    Но всего минуту спустя голландц Дониелл Мален, вышедший на замену парой минут ранее, забил победный для ПСВ мяч.

    Ответная встреча пройдет в Эйндховене 29 августа.

    Лига чемпионов . 4-й отборочный раунд. Первый матч
    «БАТЭ» (Белоруссия) — «ПСВ» (Голландия) — 2:3 (1:1)
    Голы: Туоминен, 9 (1:0). Перейро, 35 — с пенальти (1:1). Лосано, 61 (1:2). Глеб, 88 (2:2). Мален, 89 (2:3)БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Милунович, Бага, Стасевич, Драгун (Глеб, 64), Иванич (Володько, 81), Яблонский, Риос, Туоминен (Скавыш, 60)ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мауро Жуниор, 82), Росарио (Изима-Мирен, 90), де Йонг, Бергвайн, Лосано (Мален, 87)Предупреждения: де Йонг, 18. Филипенко, 38. Стасевич, 40. Риос, 83. Лосано, 86
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