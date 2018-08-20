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    «Монако» провел презентацию Головина

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    «Монако» провел презентацию всех новичков команды, в том числе и полузащитника сборной России Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Игроки были представлены в ходе специальной пресс-конференции.

    «Хочу сделать все возможное для команды. Это моя цель. Я выбрал клуб, который является большим проектом. Здесь умеют развивать молодых игроков», — отметил российский полузащитник.

    Напомним, на данный момент Головин травмирован и пока не дебютировал в составе «монегасков».

    «Пока не могу назвать точные сроки, когда я буду полностью готов. С такой травмой раньше времени не нужно форсировать восстановление», — сказал Головин.

    За трансфер российского полузащитника «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. 0

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