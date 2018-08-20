«Монако» провел презентацию Головина

провел презентацию всех новичков команды, в том числе и полузащитника

Игроки были представлены в ходе специальной пресс-конференции.

«Хочу сделать все возможное для команды. Это моя цель. Я выбрал клуб, который является большим проектом. Здесь умеют развивать молодых игроков», — отметил российский полузащитник.

Напомним, на данный момент Головин травмирован и пока не дебютировал в составе «монегасков».

«Пока не могу назвать точные сроки, когда я буду полностью готов. С такой травмой раньше времени не нужно форсировать восстановление», — сказал Головин.

За трансфер российского полузащитника «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. 0