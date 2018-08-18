Влашич: После удаления казалось, что можем забить в каждой атаке

Полузащитник ЦСКАподелился впечатлениями от победы над тульским(3:0) в 4-м туре чемпионата России.

В трех стартовых турах армейцы набрали 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Это была хорошая игра. Мы бились и до первого гола, потом стало легче. Особенно во втором тайме, когда соперник остался в меньшинстве.

Затем мы забили еще два. Думаю, это очень хорошо для нас. Это наша первая победа в чемпионате. Очень рад этому.

Первый мяч был очень важен. Но, когда мы его забили, дело еще не было закончено. После удаления казалось, что можем забить в каждой атаке. Думаю этот момент был важнее.

Атмосфера на домашнем стадионе великолепная! Стадион не был заполнен, но казалось, что он битком. Наши фанаты очень шумные, а у арены отличная акустика», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Следующий матч ЦСКА проведет 25 августа. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с «Рубином». Тульский «Арсенал» днем ранее дома сыграет с «Ростовом». 0