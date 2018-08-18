«Шальке» проявляет интерес к игроку сборной Португалии

Полузащитники сборнойпопал в сферу интересов, сообщает Tuttosport. Представители «кобальтовых» уже обратились к руководству миланского клуба, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Тренерский штаб «Интера» не рассчитывает на португальского хавбека в новом сезоне и хотел бы продать его до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» был готов заплатить за 25-летнего футболиста 18 миллионов евро, но позже информация была опровергнута.

Минувшие полгода Мариу провел на правах аренды в «Вест Хэме», где отыграл 14 матчей и забил два гола.

Также на его счету 40 матчей в составе сборной Португалии и два забитых мяча. В 2018 году он принял участие на чемпионате мира в России, где провел четыре поединка. 0