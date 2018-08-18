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    «Шальке» проявляет интерес к игроку сборной Португалии

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    Полузащитник «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу попал в сферу интересов «Шальке», сообщает Tuttosport. Представители «кобальтовых» уже обратились к руководству миланского клуба, чтобы обсудить детали возможной сделки.

    Жоау Мариу
    Жоау Мариу
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    Тренерский штаб «Интера» не рассчитывает на португальского хавбека в новом сезоне и хотел бы продать его до закрытия трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» был готов заплатить за 25-летнего футболиста 18 миллионов евро, но позже информация была опровергнута.

    Минувшие полгода Мариу провел на правах аренды в «Вест Хэме», где отыграл 14 матчей и забил два гола.

    Также на его счету 40 матчей в составе сборной Португалии и два забитых мяча. В 2018 году он принял участие на чемпионате мира в России, где провел четыре поединка. 0

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