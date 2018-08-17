«Манчестер Сити» отдал в аренду «Селтику» самого юного футболиста ЧМ-2018

отдал в арендуна два сезонаполузащитника, сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Даниэл Арзани twitter.com/CelticFC 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Это крупный клуб с большой историей и одними из лучших фанатов в мире, поэтому я с нетерпением жду начала работы. Идея перейти сюда и поработать с Бренданом Роджерсом — это то, что меня очень заинтересовало. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и помочь клубу, насколько это возможно», — сказал 19-летний футболист.

Напомним, юный игрок перешел в «Манчестер Сити» в начале августа из «Мельбурн Сити».

Арзани на чемпионате мира-2018 провел три матча в составе сборной Австралии и не отметился результативными действиями. Он был самым молодым игроком турнира. 0