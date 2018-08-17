ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Атлетико» разрушит двоевластие в Примере. Семь веских причин
  • 16:27
    • «Реал» возобновил интерес к форварду сборной Бразилии
  • 15:07
    • ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
  • 14:39
    • «Спартак» планирует продлить контракт с полузащитником
  • 14:21
    • Лидер «Манчестер Сити» из-за травмы пропустит около трех месяцев
  • 13:10
    • Двукратный обладатель Кубка Стэнли договорился о контракте с клубом КХЛ
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» отдал в аренду «Селтику» самого юного футболиста ЧМ-2018

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Селтик Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австралии Календарь АПЛ
    «Манчестер Сити» отдал в аренду «Селтику» на два сезона
    полузащитника Дэниела Арзани, сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

    Даниэл Арзани
    Даниэл Арзани
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Это крупный клуб с большой историей и одними из лучших фанатов в мире, поэтому я с нетерпением жду начала работы. Идея перейти сюда и поработать с Бренданом Роджерсом — это то, что меня очень заинтересовало. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и помочь клубу, насколько это возможно», — сказал 19-летний футболист.

    Напомним, юный игрок перешел в «Манчестер Сити» в начале августа из «Мельбурн Сити».

    Арзани на чемпионате мира-2018 провел три матча в составе сборной Австралии и не отметился результативными действиями. Он был самым молодым игроком турнира. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 августа
  • 14/08/2018 в 01:54
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Арсенал»
  • 2.19
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Оренбург» в Каспийске свою победную серию?
  • «Анжи» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • ЦСКА одержит первую победу
  • ЦСКА — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Команды прибегнут к стандартам
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Атлетико» Футбол «Атлетико» снял проклятие. Команда Симеоне победила «Реал»СМИ — о матче за Суперкубок УЕФА, прошедшем в Таллине Вчера в 12:390
  • 09:15
    • ПАОК объявил о подписании Вернблума
  • 08:23
    • Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 08:09
    • Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
    Роналду призван укрепить гегемонию «Юве» в Италии Футбол Лига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»Превью чемпионата Италии 15/08/2018 в 19:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Анжи» возвращение на родной стадион?
  • 4,52
    •
  • 16:13
    • «Манчестер Сити» отдал в аренду «Селтику» самого юного футболиста ЧМ-2018
  • 14:53
    • Гаджиев: Победу «Зенита» над минским «Динамо» не стоит называть героической
  • 14:06
    • Наставник «Бордо» временно отстранен от работы
    «Спартак» — ПАОК Футбол Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в ЕвропеВылет «Спартака» из Лиги чемпионов — в нашем обзоре спортивной прессы 15/08/2018 в 21:140
  • 22:41
    • Хет-трик Дзюбы вывел «Зенит» в 4-й раунд квалификации Лиги Европы
  • 10:35
    • Чемпион Европы 2012 года может стать одноклубником Головина
  • 23:33
    • «Уфа» сыграет с «Рейнджерс» в плей-офф квалификации Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие