Дзюба: Без боя «Зенит» не сдастся «Динамо»

Форвардрассказал о своих ожиданиях от ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского(0:4).

«Мы повоюем — это точно. "Динамо" — молодцы, для нас это была определенная пощечина. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на стадионе "Санкт-Петербург" или моем любимом "Петровском" было много болельщиков.

Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане придется немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон: соперник как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 — это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не сдадимся», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в четверг, 16 августа, на стадионе «Петровский» без зрителей. Начало — в 20:00 по мск. 0