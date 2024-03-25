Россиянка Анна Калинская сыграет против гречанки Марии Саккари в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройде 25 марта, начало — в 18:00 мск. Саккари — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Саккари

Мария, похоже, снова вернулась на тот уровень, благодаря которому какое-то время назад была в топ-3.

Прогресс в игре и результатах теннисистки из Греции совпал со сменой тренера. С недавних пор ей помогает Дэвид Уитт, который ранее 11 лет провел в команде Винус Уильямс, а потом в течение пять лет работал с Джессикой Пегулой.

Очевидно, что решение было максимально правильным и своевременным. В середине марта Саккари дошла до финала в Индиан-Уэллс. В решающем матче девятая ракетка мира уступила Иге Свентек (4:6, 0:6), но перед этим она переиграла Диану Шнайдер, Каролин Гарсия, Диан Парри, Эмму Наварро и Кори Гауфф.

Все прогнозы на теннис

На текущем турнире Саккари начала с разгромной победы над китаянкой Юэ Юань, после чего обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Калинская

Анна тем временем продолжает демонстрировать шикарный теннис. Теперь уже вряд ли кто-то станет спорить с тем, что она уже в ближайшее время может дебютировать в топ-20.

В предыдущем матче Калинская одержала эффектную победу над Аленой Остапенко — 6:3, 6:1.

Россиянка не отдала ни гейма на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Интересно, что в прошлом месяце Калинская выиграла у Остапенко на турнире в Дубае, и тогда ей тоже хватило двух сетов.

В этом году Анна выиграла 18 матчей из 24.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 1.61, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: очевидно, что россиянка находится в отличной форме, но то же самое можно сказать и про ее соперницу. Соответственно, логично предположить, что ставка на исход в таком матче будет не самым правильным решением. Скорее всего, теннисистки проведут как минимум два затяжных, нервных сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.02.