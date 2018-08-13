Агент: Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов

Агентоценил возможность перехода нападающего

«Клуб сейчас находится в поисках нападающего. Однако ФИФА наложила запрет на покупку игроков, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать футболистов в аренду. Если "Зенит" отпустит Артема Дзюбу в "Галатасарай" на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский форвард и он отлично показал себя на чемпионате мира. В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов», — сказал Акджан в комментарии Sport24.ru.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы. 0