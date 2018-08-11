ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»

Московскийсыграл вничью св выездном матче третьего тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 1:1.

Основные события развернулись во втором тайме. Уже на 50-й минуте «армейцы» остались в меньшинстве, когда Кирилл Набабкин умышленно ударил Фегора Огуде в колено.

Хозяева воспользовались численным преимуществом уже через восемь минут. Дарко Бодул сделал пас на Михаила Костюкова, а тот с близкой дистанции расстрелял ворота Игоря Акинфеева.

На 74-й минуте «Енисея» удалось во второй раз отправить мяч в сетку, однако арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Дмитрия Ятченко.

«Красно-синие» отыгрались на 79-й минуте благодаря спорному пенальти, который заработал Марио Фернандес, а реализовал Абель Эрнандес, для которого этот гол стал первым в составе московского клуба.

После трех сыгранных туров ЦСКА набрал два очка, а «Енисей» — одно.