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    ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»

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    Московский ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в выездном матче третьего тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 1:1.

    Основные события развернулись во втором тайме. Уже на 50-й минуте «армейцы» остались в меньшинстве, когда Кирилл Набабкин умышленно ударил Фегора Огуде в колено.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом уже через восемь минут. Дарко Бодул сделал пас на Михаила Костюкова, а тот с близкой дистанции расстрелял ворота Игоря Акинфеева.

    На 74-й минуте «Енисея» удалось во второй раз отправить мяч в сетку, однако арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Дмитрия Ятченко.

    «Красно-синие» отыгрались на 79-й минуте благодаря спорному пенальти, который заработал Марио Фернандес, а реализовал Абель Эрнандес, для которого этот гол стал первым в составе московского клуба.

    После трех сыгранных туров ЦСКА набрал два очка, а «Енисей» — одно.

    Чемпионат России. 3-й тур
    «Енисей» — ЦСКА — 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 — 58 Костюков, 1:1 — 79, пенальти Эрнандес«Енисей»: Юрченко, Дугалич, Кичин, Занев (Гавазай, 23), Гаджибеков (Грицаенко, 72), Костюков (Саркисов, 62), Фатуллаев, Комолов, Огуде, Ятченко, БодулЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Родриго Бекао, Чернов (Ахметов, 66), Набабкин, Бийол, Бистрович, Фернандес, Щенников, Чалов (Ефремов, 83), Жамалетдинов (Эрнандес, 57)Предупреждения: Огуде (51), Гаджибеков (64)Удаление: Набабкин (50)
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