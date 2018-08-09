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    Фанаты разбили голову арбитру во время матча «Штурм» — АЕК

    Лига Европы
    Фанаты разбили голову ассистенту главного арбитра матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Штурм» (Австрия) — АЕК (Кипр).

    Арбитру на линии разбили голову
    Арбитру на линии разбили голову
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    На 78-й минуте матча один из фанатов бросил в шведского лайнсмена Фредерика Клювера стеклянную бутылку.

    Главный арбитр встречи принял решение увести команды в раздевалки. Игра была возобновлена через 40 минут. Обязанности Клювера, которому оказали необходимую медицинскую помощь, начал исполнять четвертый рефери.

    Стоит добавить, что фанат, который бросил бутылку, после игры пытался скрыться, однако был задержан полицией.

    Матч в итоге завершился победой АЕКа со счетом 2:0. 0

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