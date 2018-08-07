«Локомотив» проявляет интерес к форварду «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Локомотив» претендует на нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» утверждает «Спорт-Экспресс».

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Возможный трансфер 30-летнего форварда обсуждался накануне на заседании трансферного комитета клуба. Кандидатуру француза предложил спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.

Приоритетным вариантом для «железнодорожников» форвард «Краснодара» Федор Смолов, но в том случае, если этот трансфер сорвется, клуб может переключиться на Модеста.

Лучший сезон Модеста — 2016/17, когда в «Кельне» в 34 матчах он забил 25 голов, годом ранее в 34 играх на его счету 15 голов.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» купил француза у «Кельна» за 29 миллионов евро. 0