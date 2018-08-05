Федотову не понравились действия команды в обороне

Владимир Федотов
ФК «Крылья Советов»
«Я поздравляю свою команду с победой. Мы одолели принципиального для нас соперника. Да, мы не ожидали, что так сложится первый тайм. Считаю, что ключевым стал момент с 11-метровым, который соперник не реализовал.
Мы же наказали "Крылья" быстрой атакой и забили второй мяч. Мы так и планировать использовать свободные зоны.
Мне не понравилось, как оборонялась команда. Особенно во втором тайме моя команда давала сопернику много вольностей, игроки слишком медленно перестраивались. Нам есть над чем работать», — цитирует Федотова официальный сайт «Крыльев Советов». 0