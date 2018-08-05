«Оренбург» в гостях разгромил «Крылья Советов»

Фрагмент матча
ФК «Крылья Советов»
Дубль в составе победителей оформил нападающий Андрей Козлов. Эти мячи стали первыми в активе форварда за оренбургскую команду, в которую он перешел зимой 2018 года из «Енисея» в статусе лучшего бомбардира ФНЛ. Еще один гол во встрече забил Сергей Бреев.
При счете 1:0 в пользу «Оренбурга» полузащитник «Крыльев» Срджан Мияйлович не реализовал пенальти.
Для «Оренбурга» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Команда Владимира Федотова, набрав три очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (1) — на 11 строчке.
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 0:3 (0:3)
Голы: Козлов, 26 (0:1). Бреев, 38 (0:2). Козлов, 45+1 (0:3)Нереализованный пенальти: Мияйлович, 37 (вратарь)«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон, Полуяхтов (Яковлев, 60), Чочиев, Ланин, Мияйлович (Соболев, 66), Ткачук, Корниленко (Башкиров, 46)«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Бегич, Ойеволе, Андреев (Сиваков, 20), Терехов, Попович (Чуканов, 53), Афонин, Чиркин, Бреев (Кулишев, 63), КозловПредупреждения: Бреев, 33. Козлов, 36. Сутормин, 62. Чиркин, 68. Соболев, 89