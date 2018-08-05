«Оренбург» в гостях разгромил «Крылья Советов»

Во втором туре чемпионата Россиина своем поле уступилисо счетом 0:3 (0:3).

Дубль в составе победителей оформил нападающий Андрей Козлов. Эти мячи стали первыми в активе форварда за оренбургскую команду, в которую он перешел зимой 2018 года из «Енисея» в статусе лучшего бомбардира ФНЛ. Еще один гол во встрече забил Сергей Бреев.

При счете 1:0 в пользу «Оренбурга» полузащитник «Крыльев» Срджан Мияйлович не реализовал пенальти.

Для «Оренбурга» эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Команда Владимира Федотова, набрав три очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (1) — на 11 строчке.