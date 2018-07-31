Тихонов: На ничью мы наиграли

Главный тренерпрокомментировал ничью с(0:0) в матче первого тура РФПЛ.

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«Мы сегодня заработали очко, хотя в конце был неплохой полумомент. Да, где-то нас выручил вратарь в концовке, но я считаю, что, наверное, на ничью мы наиграли. Все-таки в первом тайме у нас было несколько моментов — Акинфеев здорово сыграл. А так мы потом и кровью заработали очко. Сами прекрасно понимаете и видите, как все играют первые туры, всем игра даётся тяжело, потому что не вкатились в сезон. Нам тяжелее вдвойне.

Я понимаю, что у ЦСКА новая команда, а у нас практически еще нет усиления, только один-два игрока. Мы ждем. Если все сложится нормально, немного добавим игроков, и тогда нам будет полегче, потому что те футболисты, которые вышли на замену, не усилили игру, кроме Яковлева», — цитирует Тихонова «Чемпионат». 0