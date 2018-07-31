Семак: «Зениту» нужны игроки почти на каждую позицию

Главный тренерзаявил, что его команда недостаточно укомплектована.

«Естественно, "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать», — отметил Семак в эфире «Футбольной столицы», передает «Спорт-Экспресс».

«Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера — это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту.

Конечно, если человек пашет на сборах, а ты понимаешь, что на данный момент он не подходит, это сложно. Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю — мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи начальнику команды, помощнику или руководству, поскольку считаю, что это моя работа», — добавил главный тренер «Зенита».