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    Семак: «Зениту» нужны игроки почти на каждую позицию

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда недостаточно укомплектована.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Естественно, "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать», — отметил Семак в эфире «Футбольной столицы», передает «Спорт-Экспресс».

    «Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера — это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту.

    Конечно, если человек пашет на сборах, а ты понимаешь, что на данный момент он не подходит, это сложно. Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю — мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи начальнику команды, помощнику или руководству, поскольку считаю, что это моя работа», — добавил главный тренер «Зенита».

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