ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттео ДармианТрансферный дайджест. 24-30 июля
  • 10:33
    • Хачанов и Медведев потеряли по два места в рейтинге ATP
  • 10:27
    • Потапова «взлетела» на 69 позиций в рейтинге WTA
  • 10:18
    • В «Баварии» исключили продажу Левандовски
  • 10:07
    • Хавбек «Дженоа» готов рассмотреть предложение от «Зенита»
  • 09:44
    • «Наполи» нужен защитник ЦСКА
    Все новости спорта

    Хавбек «Дженоа» готов рассмотреть предложение от «Зенита»

    Зенит РПЛ Футбол России Трансферы Дженоа Серия A Футбол Италии Календарь РФПЛ
    Ариэль Красоски, агент полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

    Диего Лаксальт
    Диего Лаксальт
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По данным СМИ, российский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро.

    «Диего в понедельник присоединится к "Дженоа", чтобы возобновить тренировки после ЧМ. Я слышал в прессе, что мой клиент интересен "Зениту". Пока это слухи, но "Зенит" — большая команда.

    При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант. Он профессионал и хотел бы играть в этой команде», — сказал агент «Чемпионату».

    В минувшем сезоне Диего принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа без класса. Семаку еще нужно отладить механизм «Зенита»
  • 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — ЦСКА
  • 4.20
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжатся ли летние мучения «Пари Сен-Жермен»?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сумеет ли чемпион РПЛ увезти очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Станет ли удачным дебют Тихонова в Премьер-лиге?
  • «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл — лицо новой эпохи «Реала»?Именно валлиец Гает Бэйл может стат главной звездой нового мадридского «Реала» — без Зинадина Зидана и Криштиану Роналду Вчера в 14:130
  • 08:51
    • Канте передумал переходить в ПСЖ
  • 08:06
    • Ибрагимович сделал первый хет-трик в МЛС
  • 11:22
    • «Локомотив» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства
    Шердан Шакири поставил эффектную точку Футбол «Ливерпуль» не пожалел «детей» Моуринью. Мерсисайдцы — в числе фаворитов сезонаСМИ — о победе команды Юргена Клоппа над «Манчестер Юнайтед» Вчера в 09:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» начинает защиту титула
  • 2,70
    •
  • 10:01
    • Леброн Джеймс намерен вернуть «Лейкерс» на вершину НБА
  • 09:52
    • Моуринью не отпустил Линделефа в «Лион»
  • 09:52
    • «Шахтер» отдал бразильца в аренду
    Майки Гарсия объединил пояса Бокс Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от УайлдераВсе события уик-энда в профессиональном боксе Вчера в 10:040
  • 09:38
    • Динь покинет «Барселону»
  • 09:07
    • Уремович: Все игроки «Рубина» отдали себя на сто процентов
  • 08:35
    • «Райо Вальекано» купил защитника сборной Перу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие