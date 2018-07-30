Хавбек «Дженоа» готов рассмотреть предложение от «Зенита»

, агент полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

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По данным СМИ, российский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро.

«Диего в понедельник присоединится к "Дженоа", чтобы возобновить тренировки после ЧМ. Я слышал в прессе, что мой клиент интересен "Зениту". Пока это слухи, но "Зенит" — большая команда.

При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант. Он профессионал и хотел бы играть в этой команде», — сказал агент «Чемпионату».

В минувшем сезоне Диего принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 0