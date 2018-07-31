Федерация футбола Камеруна провела переговоры с бывшим наставником сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англиипровел переговоры с представителями Федерации футбола Камеруна о назначении на пост главного тренера национальной команды.

«После 72-часового пребывания в Яунде Свен-Еран Эрикссон покинул город 28 июля. Шведский тренер был приглашен в Камерун для переговоров, связанных с выбором главного тренера национальной команды. После собеседования с Эрикссоном и анализа других предложений федерация в течение нескольких дней огласит имя тренера», — говорится в сообщении на странице ФФК в Twitter.

Ранее сообщалось, что Эрикссон может возглавить сборную Ирака.

Напомним, Эрикссон возглавлял сборную Англии с 2001 по 2006 год, за это время он дважды вывел команду в четвертьфинал чемпионатов мира. 0