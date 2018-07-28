Максименко и Жиго — в составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

С первых минут встречу начнут голкипер Александр Максименко, пара центральных защитников Самюэль Жиго — Сальваторе Боккетти, а также хавбек Роман Зобнин.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Петкович, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Самедов, Попов, Ташаев, Ханни, Педро Роша.
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов.
«Спартак» в прошлом сезоне не сумел второй раз подряд стать чемпионом, заняв третье место. «Оренбург» занял первое место в ФНЛ, опередив «Крылья Советов» на 2 очка и вернувшись в РПЛ.
🔴⚪️ Состав ⚽️ на матч #СпартакОренбург #Спартак #Spartsk pic.twitter.com/czqDtmi10h— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 июля 2018 г.
Стартовый состав #ФКОренбург на матч #СпартакОренбург @rfpl @fcsm_official pic.twitter.com/PeaRXXPi4H— ФК Оренбург (@fcorenburg) 28 июля 2018 г.