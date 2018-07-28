Максименко и Жиго — в составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Московскийобъявил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против

С первых минут встречу начнут голкипер Александр Максименко, пара центральных защитников Самюэль Жиго — Сальваторе Боккетти, а также хавбек Роман Зобнин.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Петкович, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Самедов, Попов, Ташаев, Ханни, Педро Роша.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов.

«Спартак» в прошлом сезоне не сумел второй раз подряд стать чемпионом, заняв третье место. «Оренбург» занял первое место в ФНЛ, опередив «Крылья Советов» на 2 очка и вернувшись в РПЛ.

0