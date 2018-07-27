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    Черчесов: Будем делать свою работу с достоинством

    Футбол России Сборная России РФС
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал подписание нового контракт с Российским футбольным союзом.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе "2+2 года". Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

    Соглашение подписано по системе «2+2 года». Действующий тренерский штаб будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Евро-2020. 0

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