Бронзовый призер ЧМ-2014 перебрался в Чемпионшип

Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года в составе сборной Нидерландов голкиперподписал контракт с «Норвич Сити», сообщается на официальном сайте «канареек».

Контракт 30-летнего игрока с «Норвичем», куда он перешел на правах свободного агента, рассчитан на два года.

Минувший сезон Крул провел в «Брайтоне», за который сыграл пять матчей и пропустил четыре мяча.

Ранее голкипер также выступал за английские «Ньюкасл» и «Карлайл Юнайтед», голландский АЗ, шотландский «Фалкирк».

В активе Крула восемь матчей за сборную Нидерландов.

Delighted to have signed a 2 year deal @NorwichCityFC .. Thanks for all the messages can’t wait to get started 💪🏻. pic.twitter.com/vTnnAs4PQw