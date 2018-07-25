Бронзовый призер ЧМ-2014 перебрался в Чемпионшип

Тим Крул
canaries.co.uk
Контракт 30-летнего игрока с «Норвичем», куда он перешел на правах свободного агента, рассчитан на два года.
Минувший сезон Крул провел в «Брайтоне», за который сыграл пять матчей и пропустил четыре мяча.
Ранее голкипер также выступал за английские «Ньюкасл» и «Карлайл Юнайтед», голландский АЗ, шотландский «Фалкирк».
В активе Крула восемь матчей за сборную Нидерландов.
Delighted to have signed a 2 year deal @NorwichCityFC .. Thanks for all the messages can’t wait to get started 💪🏻. pic.twitter.com/vTnnAs4PQw— Tim Krul (@TimKrul) 24 июля 2018 г.