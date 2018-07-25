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    Геркус: Надеюсь, Крыховяк ещё забьёт на «Открытие Арене»

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    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в московский клуб опорного полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.

    Илья Геркус и Гжегож Крыховяк
    Илья Геркус и Гжегож Крыховяк
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    «Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6 мая, на следующий день после чемпионского матча с "Зенитом". По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды.

    Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом. Эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно.

    Гжегож Крыховяк — это серьёзный результат подобной работы. Большой футболист из большого клуба.

    Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы!

    На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене").

    Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов!

    Успешная сделка с таким клубом, как ПСЖ, доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся!» — написал Геркус в своём «инстаграме».

    В «Локомотиве» Крыховяк будет выступать на правах аренды. 0

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