Геркус: Надеюсь, Крыховяк ещё забьёт на «Открытие Арене»

Президент «Локомотива»прокомментировал переход в московский клуб опорного полузащитника «ПСЖ»

«Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6 мая, на следующий день после чемпионского матча с "Зенитом". По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды.

Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом. Эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно.

Гжегож Крыховяк — это серьёзный результат подобной работы. Большой футболист из большого клуба.

Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы!

На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене").

Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов!

Успешная сделка с таким клубом, как ПСЖ, доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся!» — написал Геркус в своём «инстаграме».

В «Локомотиве» Крыховяк будет выступать на правах аренды. 0