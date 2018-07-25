Марио Фернандес поблагодарил Россию за право сыграть на ЧМ-2018

Защитникпрокомментировал свое выступление на минувшем

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«Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Россию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир. Мы далеко прошли в нем, это стало хорошим достижением», — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

На чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Фернандес принял участие в 5 матчах мундиаля, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 0