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    Марио Фернандес поблагодарил Россию за право сыграть на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал свое выступление на минувшем ЧМ-2018.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес
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    «Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Россию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

    Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир. Мы далеко прошли в нем, это стало хорошим достижением», — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

    На чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Фернандес принял участие в 5 матчах мундиаля, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 0

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