Агирре: ЧМ-2018 — один из лучших турниров в истории чемпионатов мира

Бывший главный тренер мадридскогои сборной Мексикиоценил уровень организации чемпионата мира — 2018.

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«Очень хорошо, это один из лучших турниров в истории чемпионатов мира. Много волонтеров и просто хороших людей на улицах городов России. Думаю, организация такого уровня — это результат работы, проделанной вашей страной.

Уровень футбола был очень высоким. Прошло 64 игры, и лишь в одной из них была зафиксирована безголевая ничья.

Мы знаем, что даже хорошим игрокам забивать сейчас непросто — уровень организации оборонительных действий сейчас во всем мире очень высок.

Тем и ценнее то, что только в одном матче Франция и Дания оставили зрителей без голов. Мне кажется, этот ЧМ закончился с наибольшим количеством забитых голов в истории», — цитируют специалиста «Известия».

Также Агирре прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018.

«Можно только поздравить вашу страну с этим результатом. Я сам играл на домашнем чемпионате мира и знаю, какое давление оказывается болельщиками и прессой на команду в этой ситуации. Но Россия, как и мы тогда, это выдержала.

Не хочу называть имен, но многие российские футболисты могли бы попасть в испанские клубы. Тем более есть пример Дениса Черышева, которого я помню ещё по временам, когда он играл против моих команд.

Почему бы его примеру не последовать другим российским футболистам?» — сказал Агирре. 0